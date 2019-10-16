WP: Джулиани призывал Трампа выдать Анкаре исламского проповедника Гюлена

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в 2017 году многократно призывал американского лидера экстрадировать в Турцию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором неудавшейся попытки госпереворота в республике в 2016 году. Об этом во вторник со ссылкой на бывших чиновников из администрации США сообщила газета The Washington Post.

Как пишет издание, в Вашингтоне выступали против выдачи Гюлена и придерживались мнения, что "не будут [его] арестовывать ради того, чтобы сделать одолжение [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану", однако Трамп, судя по всему, был "восприимчив к этой идее" и часто спрашивал, почему Гюлен не может быть экстрадирован, при этом называя турецкого лидера своим другом.

Сам Джулиани отказал изданию в просьбе прокомментировать эту информацию, назвав ее "вздором" и подчеркнув, что он никогда не представлял интересы Турции.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров Вооруженных сил Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, всего погибли 250 человек, не считая путчистов, еще более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча Анкара обвиняет проживающего в США Гюлена и связанную с ним "террористическую организацию фетхуллахистов" (FETO). После мятежа в Турции были арестованы свыше 50 тыс. человек, также были уволены или отстранены от работы десятки тысяч госслужащих.