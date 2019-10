Эксперт: дебаты в Огайо показали, что Байден уступает Уоррен лидерство в гонке демократов

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Состоявшиеся во вторник в американском городе Вестервилль (штат Огайо) теледебаты продемонстрировали, что лидерство в предвыборной гонке демократов переходит от бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

"Достаточно очевидно, что Элизабет Уоррен признается всеми сейчас лидером гонки, поэтому на нее шли наиболее активные атаки со стороны практически всех участников [дебатов], - констатировал политолог. - Это дало ей косвенное признание и больше времени [для выступления], чем другим, поскольку ей разрешалось отвечать на критику". "Это главный итог дебатов: Уоррен становится лидером, а Байден уходит на второй план", - отметил профессор.

"Байден еще более ослабил свои позиции, - добавил Коробков. - В целом ряде случаев он путался, терялся". "Он нечетко формулировал свои мысли, было видно, что он осекается на середине предложения, забывает, что хотел сказать", - пояснил эксперт. Он выразил сомнения в том, что Байден смог бы составить какую-либо конкуренцию на дебатах действующему президенту США Дональду Трампу.

Как отметил Коробков, "относительно успешно выступили ряд центристов". В их числе он назвал сенатора от Миннесоты Эми Клобушар, бизнесмена Эндрю Янга и мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа.

Эксперт также обратил внимание на то, что журналисты CNN и газеты The New York Times, которые выступали в роли модераторов дискуссии, "на этот раз даже не пытались изображать объективность". "Любимым кандидатам давали хорошие вопросы и много времени, а те, кто критиковал политическую платформу демократов, а также самих CNN и The New York Times, практически не получали времени", - пояснил он. По мнению политолога, к примеру, "была фактически выдавлена из дебатов" член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард.

Согласно данным, опубликованным телеканалом CNN, во время дебатов дольше всех выступала Уоррен - 22 минуты и 58 секунд. Байден занял второе место, он говорил суммарно 16 минут и 27 секунд. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк, Клобушар и Буттеджадж выступали в общей сложности примерно по 13 минут каждый.

О гонке демократов

Политики, претендующие на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, встретятся в этом году еще дважды - в ноябре и декабре и 6 раз в период с января по апрель 2020 года. Так, следующие, пятые по счету теледебаты пройдут 20 ноября в штате Джорджия. Условия для участия в них будут ужесточены: по решению Национального комитета Демократической партии США, к дискуссии будут допущены лишь те претенденты, которые по итогам четырех общенациональных опросов заручатся поддержкой как минимум 3% потенциальных избирателей или получит 5% поддержки по итогам двух опросов на территории отдельных штатов. Кроме того, претенденты обязаны собрать пожертвования в свои предвыборные фонды минимум у 165 тыс. потенциальных избирателей.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин).