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Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля сообщила об аресте 14 палестинцев на Западном берегу Иордана

Они разыскивались по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре, участии в беспорядках и насильственных действиях, направленных против израильских гражданских лиц и солдат

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Израильские военные арестовали в ночь на среду 14 разыскиваемых палестинцев в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В ночь на среду солдаты Армии обороны Израиля при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК, израильская контрразведка - прим. ТАСС) арестовали на Западном берегу 14 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре, участии в беспорядках и насильственных действиях, направленных против израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в распространенном военными заявлении.

Арестованные переведены для допросов в контрразведку, добавили в армейской пресс-службе.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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