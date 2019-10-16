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В Афганистане при взрыве заминированного автомобиля погибли два человека

Еще 26 человек получили ранения

ТАСС, 16 октября. Два человека погибли, еще не менее 26 получили ранения в среду при взрыве заминированного автомобиля в Афганистане. Об этом сообщило агентство Pajhwok.

По его данным, автомобиль взлетел на воздух в провинции Лагман в восточной части страны рядом со зданием местной администрации. В результате погибли двое военнослужащих. Еще шесть военных и 20 мирных жителей пострадали, сообщает агентство.

Ответственность за инцидент не взяла ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

Теги
Афганистан
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Палестино-израильский конфликт
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