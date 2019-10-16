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СМИ: полицейский спецназ непризнанного Косова вторгся на населенный сербами север края

О причинах этих действий не сообщаются

БЕЛГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Около 100 сотрудников полицейского спецназа непризнанного Косова на 25 автомобилях вторглись в среду утром в населенные сербами районы на севере этого края. Об этом сообщило в среду национальное телевидение Сербии (РТС).

Причины вторжения остаются неизвестными.

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что власти в Приштине отозвали свою заявку на вступление в Интерпол. В Белграде восприняли очередную неудачную попытку Приштины вступить в эту организацию как большую победу. В свою очередь в Косове это вызвало большое недовольство.

Похожий провал Приштины в ноябре 2018 года на голосовании Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае закончился вторжением косовского спецназа на север края, серьезным политическим кризисом в непризнанном Косове и введением стопроцентных торговых пошлин на товары из Центральной Сербии.

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Сербия
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