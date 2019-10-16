СМИ: адвокат Трампа получил касающиеся Байдена документы от представителей Фирташа

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Адвокат президента США Рудольф Джулиани получил документы, касающиеся бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-спецпрокурора Роберта Мюллера, от юристов украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщил во вторник журнал TIME.

По словам источников издания, адвокаты Фирташа подготовили данные материалы для предотвращения экстрадиции предпринимателя из Австрии в США. Позже они передали указанные документы Джулиани. Фирташ находится в Вене с 2014 года и не может покинуть Австрию из-за судебных процессов. США обвиняют его в подкупе официальных лиц с целью получения контракта на поставку титана американской компании Boeing.

Фирташ, по утверждению TIME, ранее нанял двух юристов, которые до этого выполняли поручения Джулиани. Речь идет о Виктории Тонсинг и Джозефе Дидженове. Они якобы по указанию адвоката президента США собирали информацию о политических оппонентах Трампа.

В издании уточнили, что Тонсинг и Дидженова передали Джулиани документы, в том числе материалы, которые якобы могут свидетельствовать о предложении заместителя Мюллера снять с Фирташа обвинения в обмен на способные повредить Дональду Трампу показания. Кроме того, среди документов показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Он якобы сообщает, что был уволен с должности генпрокурора под давлением со стороны Байдена, который тогда был вице-президентом США. По утверждению Шокина, причиной этого оказалось начатое им расследование против сына Байдена.

В публикации приводится комментарий Джулиани. Он сообщил журналистам издания: "Я не представлял интересы господина Фирташа и никогда не встречался с ним".

Скандал вокруг Джулиани

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах в США.