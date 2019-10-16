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Brexit

Британские предприниматели призвали Джонсона осуществить Brexit 31 октября

Продление приведет к "окончательному подрыву доверия" к политической системе страны, отмечается в письме Альянса британских предпринимателей, выдержки из которого приводит The Daily Telegraph

ТАСС, 16 октября. Сотни британских предпринимателей призвали премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона осуществить выход страны из Евросоюза 31 октября, чтобы положить конец экономической неопределенности. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph, опубликовавшая выдержки из письма Альянса британских предпринимателей, которое подписали 290 бизнесменов.

Представители деловых кругов потребовали от Джонсона гарантировать Brexit в указанный срок. "Продление приведет к окончательному подрыву доверия к нашей политической системе. Консервативный бренд будет запятнан навсегда, и набирающая силы Партия Brexit будет бороться за каждое место в стране. Результатом станет подвешенный парламент с более длительной задержкой [Brexit] и более разрушительной неопределенностью. Великобритания неоднократно шла на компромисс в течение более чем двух лет. Если ЕС отклонит последнее предложение премьер-министра, он должен немедленно прекратить переговоры и уйти", - говорится в письме.

Великобритания должна покинуть ЕС по итогам прошедшего в 2016 году референдума. Изначально Brexit был запланирован на 29 марта 2019 года, однако британские парламентарии трижды отклоняли проект соглашения с Евросоюзом, в итоге выход из сообщества был перенесен на апрель, затем - на 31 октября. Джонсон обещает осуществить Brexit именно в этот день со сделкой или без нее.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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