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Приговор организаторам референдума в Каталонии

В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 125 человек

Каталонские власти уточнили, что больше всего людей обратились за помощью в Барселоне

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 125 человек пострадали во вторник и в среду в ходе акций протеста в Каталонии против вердикта лидерам сепаратистского движения, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года. Об этом сообщили каталонские власти.

По их информации, больше всего людей обратились за помощью в Барселоне - 74. Также сообщалось о 72 сотрудниках правоохранительных органов, которые пострадали во время протестов. В МВД Испании уточнили, что со вторника был задержан 51 человек.

Вечером в разных городах Каталонии демонстрации переросли в беспорядки. Участники акции сооружали баррикады, поджигали мусорные контейнеры, бросали бутылки и банки в полицейских.

Глава правительства Каталонии Ким Торра созвал экстренное заседание, на которое приглашены некоторые члены регионального кабмина, чтобы обсудить происходящее в автономии.

Акции проходят в Каталонии после того, как Верховный суд Испании 14 октября вынес вердикт в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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