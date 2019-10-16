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Кризис на Украине

Глава профсоюза шахтеров Украины объявил о подготовке общенациональной забастовки

Михаил Волынец отметил, что горняки не будут терпеть пренебрежительного к себе отношения

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Украинские шахтеры готовятся провести забастовку в масштабе страны, если правительство не начнет решать проблему погашения долгов по зарплате горнякам. Об этом заявил в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ), депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина" Михаил Волынец.

"НПГУ принял решение о подготовке к общему всеукраинскому протесту шахтеров. Новая исполнительная власть, как и предшественники, демонстрирует неспособность и непонимание того, что на некоторых предприятиях зарплату не выплачивают в течение четырех месяцев", - написал он в Facebook. Волынец напомнил, что акции протеста уже проходили на отдельных шахтах в Луганской и Волынской областях. Депутат подчеркнул, что горняки "не будут терпеть пренебрежительного отношения к себе".

Ранее Волынец сообщал, что во вторник к акции протеста присоединились работники шахты "Нововолынская" госпредприятия "Волыньуголь", где долг по зарплате достиг около 1,2 млрд гривен ($48 млн). При этом уже бастуют горняки шахт "Горская", "Новодружеская", "Карбонит" в подконтрольной Киеву части Луганской области.

Политик выразил надежду, что в ближайшее время бюджетный комитет Рады рассмотрит и поддержит одобренное правительством решение о поправках в госбюджет и выделит 1 млрд гривен (около $40 млн), что позволит погасить большую часть долга перед шахтерами.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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