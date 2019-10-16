В Генпрокуратуре Белоруссии заявили, что россиянка Богачева оставалась на свободе

МИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии не применяли к гражданке РФ Анне Богачевой мер процессуального принуждения. Об этом заявил в среду журналистам заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

"Меры процессуального принуждения к гражданке Богачевой не применялись. Она оставалась на свободе", - сказал Стук, слова которого приводит агентство БелТА.

Заместитель генпрокурора Белоруссии предположил, что противоречивая информация по ситуации с гражданкой РФ в Минске могла появиться из-за того, что "иногда и представители массмедиа не знают тонкостей формулировок и значение этих терминов". "Может быть, наши пресс-секретари не совсем доходчиво донесли эту информацию", - сказал Стук.

Генеральная прокуратура Белоруссии 15 октября поставила вопрос о прекращении международного розыска гражданки РФ Анны Богачевой на территории республики. В ведомстве уточнили, что заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к Богачевой меры заключения под стражу с целью выдачи.

В феврале 2018 года власти США выдвинули обвинения против 13 граждан РФ, в том числе против Богачевой, и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Согласно обвинительному заключению, подготовленному аппаратом бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, Богачева работала в "Агентстве интернет-исследований", которое якобы осуществляло такое вмешательство. По информации американского Минюста, Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США обвиняемых россиян.

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