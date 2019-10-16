СМИ: в Швеции в 2014 году провели операцию по поиску подлодки из-за сигнала метеобуя

СТОКГОЛЬМ, 16 октября. /ТАСС/. Сигнал неисправного метеорологического буя ошибочно был принят шведскими военными за сигнал чужой подлодки и стал поводом для масштабной операции в октябре 2014 года по поиску нарушителя территориальных вод страны. Об этом в среду пишет газета Svenska Dagbladet.

Она ссылается на слова представителя метеорологической службы о том, что в день, когда якобы был перехвачен сигнал нарушителя границы, вышел из строя морской буй метеослужбы. Устройство передало закодированный сигнал о своей неисправности. Именно его перехватила подлодка шведских ВС и ошибочно приняла за сигнал иностранной субмарины.

Проводившаяся Швецией в 2014 году операция по установлению "подводной активности иностранного" государства в акватории Стокгольмского архипелага закончилась безрезультатно. При этом в мае 2015 года военные проинформировали правительство Швеции, что допустили ошибку. Парламенту оборонное ведомство сообщило об этом лишь в сентябре 2015-го: засекреченный доклад был передан законодательному органу уже после того, как было одобрено повышение расходов на оборону, в том числе выделение дополнительных ресурсов на поиск подлодок.

Однако для общественности в том же сентябре 2015 года ситуация была представлена иначе. Заключительный анализ тех событий, по утверждению экспертов Министерства обороны Швеции, показал, что "в октябре 2014 года, без сомнений, имело место территориальное нарушение вод Стокгольмского архипелага", при этом "установить национальную принадлежность [нарушителя] не удалось". А в документе, направленном во внешнеполитический и оборонный комитеты парламента, было подчеркнуто, что результаты анализа "подтверждают оценку об ухудшении ситуации с безопасностью в близлежащих регионах".

Кроме того, на итоговой пресс-конференции в сентябре 2015 года главнокомандующий Сверкер Йорансон утверждал, что вооруженные силы проводили наблюдения с использованием своих датчиков, которые ясно показали, что в территориальных водах находилась чужая подводная лодка. Все документы по этой теме были засекречены, но в шведских СМИ в качестве государства-нарушителя называлась Россия.