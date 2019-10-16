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AFP: суд во Франции оштрафовал восьмерых активистов за кражу портретов Макрона

Каждый из них получил штраф в размере €500

ТАСС, 16 октября. Исправительный суд Парижа в среду оштрафовал восьмерых экоактивистов за то, что они украли портреты президента Франции Эмманюэля Макрона из мэрий округов города. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его сведениям, активисты в возрасте от 23 до 36 лет были признаны виновными в краже по предварительному сговору. Каждый из них получил штраф в размере €500. Еще один обвиняемый, который снимал одно из похищений на камеру, наказания не получил.

Во время проходившего во Франции саммита Группы семи участники протестного марша в городе Байонна пронесли по улицам 128 портретов Макрона. В течение года активисты движения воровали портреты Макрона из французских мэрий, в том числе несколько - из мэрий парижских округов. Активисты утверждали, что портреты они не воруют, а "реквизируют", что, очевидно, подразумевает их возвращение на место в будущем, хотя сделать это они обещали только в ответ на более решительную политику властей в сфере экологии.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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