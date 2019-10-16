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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Осужденные каталонские политики выступили против беспорядков в ходе демонстраций

В результате беспорядков пострадали свыше 250 манифестантов

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Каталонские политики, которые были осуждены по делу, связанному с организацией референдума о независимости, выступили против использования силы манифестантами в ходе акций протеста в регионе. Соответствующие заявления лидеры сепаратистского движения сделали в среду в Twitter.

"Вся поддержка массовым и мирным выступлениям и маршам. Насилие - это не наш метод", - написали в соцсети политики. Такие публикации сделали бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас, экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель, бывшая советница по вопросам труда Долорс Басса, экс-лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес, председатель организации "Омниум културал" Жорди Куишарт и другие.

Акции проходят в Каталонии после того, как Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

В результате беспорядков пострадали более 250 манифестантов и 140 сотрудников полиции.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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