Адвокаты Порошенко выразили недоверие проверке их подзащитного на полиграфе

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Команда адвокатов, которая представляет интересы экс-президента Украины Петра Порошенко, считает организацию допроса их подзащитного с использованием полиграфа пиар-кампанией, которой не стоит доверять.

"Я не вижу оснований иметь доверие к тем специалистам, которых они [Государственное бюро расследований], наверняка, назначат для процедуры", - в среду на брифинге прокомментировал инициативу бюро адвокат Илья Новиков. Он добавил, что советовал бы отклонить такое предложение из-за риска, "что что-то будет не так". Новиков пояснил, что корректность выводов такого допроса зависит от специалистов, которые его проводят.

Новиков также уточнил, что он привлечен к защите Порошенко только по делу, которое касается инцидента в Керченском проливе.

Другой адвокат Порошенко Игорь Головань назвал проведение процедуры допроса с полиграфом пиаром. "Все эти истории про полиграф - это лишь пиар, медийная история, которая не имеет никакого отношения к праву и не заслуживает внимания", - утверждает защитник.

Прокуратура Панамы

Прокуратура Панамы закрыла дело против Порошенко о легализации доходов, открытое по заявлению юриста Андрея Портнова, который занимал во времена Виктора Януковича пост первого заместителя руководителя администрации главы страны, сообщил Новиков.

"3 октября этого года первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, открытого по заявлению Портнова против Порошенко", - заявил он.

По словам защитника экс-президента, в заявлении Портнова говорилось, что якобы компании, связанные с Порошенко, занимались легализацией доходов, полученных преступным путем. Новиков сообщил, что прокуратура Панамы в рамках расследования проверила данные и через два месяца приняла решение о закрытии дела. Новиков отметил, что в заявлении Портнова отсутствовали факты, указывающие на причастность Порошенко к легализации доходов.

В августе Портнов сообщил, что прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко. Портнов отмечал, что возбуждению уголовное дело предшествовали его показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в бюджет Украины и отмывания похищенных у украинского государства средств.

Пропуски допросов

Порошенко пропускал допросы в Государственном бюро расследований (ГБР), куда его неоднократно вызывали, исключительно по уважительным причинам, отметил Головань. "Ни разу Порошенко не допустил неявку [на допросы] без уважительных причин", - утверждал защитник.

Ранее бывший глава государства неоднократно пропускал допросы в ГБР, объясняя это занятостью в Верховной раде и другими причинами. Директор бюро Роман Труба по этому поводу выражал мнение, что экс-президент пропускает следственные мероприятия по сомнительным причинам, и подчеркивал, что ему в любом случае придется ходить на допросы с января 2020 года, когда вступит в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Порошенко 3 октября в очередной раз не прибыл на допрос по делу о незаконном пересечении границы. По словам пресс-секретаря следственного ведомства Анжелики Ивановой, адвокат объяснил его отсутствие работой в Верховной раде. Иванова добавила, что бюро подготовит новый вызов на допрос для экс-президента. В начале августа стало известно, что ГБР зарегистрировало уголовное дело, которое касается возможной поездки экс-президента на Мальдивы по поддельным документам в 2018 году.

Уголовные дела

Порошенко проходит в ряде дел как свидетель, однако против него лично производства не открыты, добавил Головань. "Нет дел против Порошенко", - утверждает защитник.

Головань пояснил, что "есть дела, в которых Порошенко является свидетелем, и есть дела, в которых он вообще не имеет никакого статуса". В связи с этим адвокат раскритиковал формулировки, которые по отношению к его подзащитному используют представители правоохранительных органов, называя Порошенко фигурантом ряда уголовных дел. "Это еще раз характеризует не очень хорошо нашу правоохранительную систему, когда говорят фразы типа "фигурант", - отметил он.

В августе этого года Государственное бюро расследований Украины сообщило, что Печерский районный суд Киева разрешил допрос экс-президента с применением так называемого детектора лжи. Разрешение выдано в рамках дела о возможном уклонении Порошенко от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Сам Порошенко уже побывал на допросе в ГБР в качестве свидетеля по этому делу, после которого директор бюро Роман Труба допустил, что следующий допрос проведут с полиграфом. Порошенко тогда заявил, что пройдет эту процедуру, хотя, как он выразился, и не доверяет ГБР. Однако 1 октября экс-президент не прибыл на допрос с использованием детектора лжи.

Петр Порошенко на Украине упоминается в связи с целым рядом открытых дел, в том числе о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в его отношении расследуется дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел касается "Кузницы на Рыбальском", этот завод являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

Еще одно расследуемое дело касается возможной причастности экс-президента к выводу средств из госконцерна "Укроборонпром" в офшоры. А 12 сентября правоохранительные органы провели обыски в киевском аэропорту Жуляны по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при выезде за рубеж. В начале августа стало известно о том, что Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело, которое касается возможной поездки экс-президента и приближенных к нему лиц на Мальдивы по поддельным документам в 2018 году при содействии таможенной и пограничной служб.