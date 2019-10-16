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Грузия передаст России хакера Сумбаева

На родине он проходит по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной

ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани распорядилась экстрадировать в РФ хакера Ярослава Сумбаева, который на родине проходит по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщила сотрудница пресс-службы Минюста.

"Приказ об экстрадиции Сумбаева был издан 30 сентября 2019 года. Это является одним из тех дел, в рамках которых мы просим по мере необходимости правовые гарантии у любого государства. На данный момент они получены от России и соответствуют стандартам Европейской конвенции по правам человека и практике Страсбургского суда. Сейчас мы ждем этапирования, точная дата которого не известна. Сумбаев ознакомился с приказом 15 октября, и у него есть разумный срок до этапирования обратиться в Страсбургский суд для приостановки экстрадиции, что является его правом", - сказала сотрудница пресс-службы.

Тбилисский городской суд в мае счел допустимой экстрадицию Сумбаева. Хакера задержали в Тбилиси в ноябре 2018 года за незаконное ношение оружия и изготовление и использование фальшивого документа. Позже эти обвинения с него были сняты, однако дополнительная проверка показала, что он разыскивается Интерполом по запросу российских властей.

Он связан с убийством Евгении Шишкиной. По данным Интерпола, его и еще 28 человек в РФ обвинили в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7, на чем они заработали 17 млн рублей. События относятся к 2013-2014 годам. Именно это дело, а также множество других резонансных случаев расследовала Шишкина, которую убили 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области.

В марте в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении убийства были задержаны Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения и некий 17-летний житель Санкт-Петербурга. Им предъявлено обвинение по ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК РФ. По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазизов, а посредником - 17-летний молодой человек.

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