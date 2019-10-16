Глава МИД Сирии заявил, что вторжение Турции угрожает работе Конституционного комитета

ТАСС, 16 октября. Вторжение турецких войск на север Сирии не имеет никаких оправданий и ставит под серьезную угрозу работу Конституционного комитета, первое заседание которого запланировано на конец октября в Женеве. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в среду вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Он встретился в Дамаске со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Под угрозой оказался весь политический процесс в Сирии, - сказал Муаллем. - Агрессивные действия Турции направлены на продолжение кризиса и свидетельствуют о том, что Анкара вынашивает экспансионистские замыслы в отношении сирийской территории".

В свою очередь норвежский дипломат выразил серьезную обеспокоенность по поводу последних событий на севере и северо-востоке Сирии. Педерсен призвал "к немедленному прекращению враждебных действий, которые подвергают опасности гражданское население и подрывают суверенитет Сирии и ее территориальное единство".