Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

Глава МИД Сирии заявил, что вторжение Турции угрожает работе Конституционного комитета

По мнению Валида Муаллема, действия Анкары направлены на продолжение сирийского кризиса

ТАСС, 16 октября. Вторжение турецких войск на север Сирии не имеет никаких оправданий и ставит под серьезную угрозу работу Конституционного комитета, первое заседание которого запланировано на конец октября в Женеве. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в среду вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Он встретился в Дамаске со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Под угрозой оказался весь политический процесс в Сирии, - сказал Муаллем. - Агрессивные действия Турции направлены на продолжение кризиса и свидетельствуют о том, что Анкара вынашивает экспансионистские замыслы в отношении сирийской территории".

В свою очередь норвежский дипломат выразил серьезную обеспокоенность по поводу последних событий на севере и северо-востоке Сирии. Педерсен призвал "к немедленному прекращению враждебных действий, которые подвергают опасности гражданское население и подрывают суверенитет Сирии и ее территориальное единство".

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Эрдоган заявил, что Турция не стремится занять Манбидж
По словам президента, город необходимо передать "его истинным хозяевам"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС