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Brexit

Лондон передал ЕС проект политической декларации к соглашению о Brexit

Министр по вопросам Brexit Стивен Баркли также отметил, что лучшим для страны решением является "гладкий и упорядоченный" выход Великобритании из Евросоюза со сделкой

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Британская сторона передала Евросоюзу подготовленный ею проект политической декларации к соглашению о Brexit и ждет ответа от Брюсселя. Об этом сообщил в среду в британском парламенте министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.

"Мы передали [ЕС] текст [проекта политической декларации] в ходе переговоров по ряду остающихся вопросов", - сказал министр. "Лучшим для страны решением является гладкий и упорядоченный выход Великобритании из ЕС со сделкой. Поэтому наша команда переговорщиков в настоящий момент работает над тем, чтобы такое решение стало возможным. Мы думаем, что у обеих сторон достаточно политической воли, чтобы этого добиться", - добавил он.

Баркли также подтвердил, что в случае, если сделка с ЕС не будет заключена до 19 октября, премьер-министр Борис Джонсон направит Евросоюзу письмо с просьбой об отсрочке Brexit в соответствии с законом, который был ранее принят британским парламентом.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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