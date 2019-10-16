В ЕК рассказали о множестве нерешенных вопросов на переговорах по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Множество нерешенных вопросов остается после более 12 часов переговоров по параметрам выхода Великобритании из ЕС (Brexit), которые продолжаются в Брюсселе. Об этом сообщил в среду на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по миграции, гражданству и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

"Главный переговорщик [по Brexit Мишель] Барнье проинформировал коллегию Еврокомиссии по ситуации на переговорах с Великобританией. Технические переговоры шли во вторник до глубокой ночи и продолжаются прямо сейчас. Переговоры конструктивны, но остается множество серьезных проблем, которые должны быть решены. После переговоров Барнье проинформирует Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) и рабочую группу ЕП по Brexit", - сказал еврокомиссар.

Ранее европейский дипломатический источник заявил, комментируя ситуацию на переговорах, что остаются "серьезные расхождения по таможенным проблемам, вопросам торговли и порядку заключения сторонами соглашений о свободной торговли после Brexit". "Позиции Великобритании требуют дальнейшей корректировки. Если этого не произойдет, договоренность не представляется возможной", - сказал другой дипломат.

Брюссель и Лондон должны согласовать набор предложений по выходу Великобритании из ЕС к саммиту ЕС 17-18 октября в Брюсселе, чтобы избежать Brexit без соглашения 31 октября или необходимости созыва еще одного экстренного саммита глав государств ЕС в последних числах месяца.

Соединенное Королевство должно было выйти из ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством во главе с премьером Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября. При этом Джонсон настаивает на смягчении условий соглашения с Брюсселем для Великобритании, угрожая в противном случае выходом без соглашения, против чего продолжает выступать большая часть депутатов британского парламента и остающиеся в ЕС страны.