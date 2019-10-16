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Эрдоган примет решение о поездке в США после переговоров с американской делегацией

Президент Турции также заявил, что на данный момент у Анкары "нет каких-либо проблем с Россией"

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган обещал принять решение о своей поездке в США, намеченной на 13 ноября, после переговоров с американской делегацией в Анкаре на этой неделе. Об этом он сообщил в среду журналистам в парламенте.

"Мы сделаем все необходимые оценки [визита в США] после наших переговоров с американской делегацией, которая сюда приезжает, - отметил он. - На данный момент у нас нет каких-либо проблем с Россией".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. 

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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