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Комиссар Совета Европы призвала Россию не ликвидировать движение "За права человека"

Дунья Миятович также призвала власти Российской Федерации обеспечить безопасные условия для работы защитников прав человека и организаций гражданского общества

ТАСС, 16 октября. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович призвала российские власти прекратить процедуру ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева. Обращение опубликовано в среду на ее странице в Facebook.

"Я призываю власти Российской Федерации остановить процедуры по ликвидации движения "За права человека" и обеспечить безопасные и благоприятные условия для работы защитников прав человека и организаций гражданского общества", - написала Миятович.

15 октября в пресс-службе Минюста РФ сообщили о подаче иска в Верховный суд России с требованием ликвидировать движение Пономарева в связи с выявленными в ходе внеплановой проверки нарушениями. Ранее Пономарев сообщил ТАСС, что поводом для иска стало несоответствие устава новым требованиям закона. По его словам, другая претензия Минюста заключается в том, что движение нарушает требования закона об иностранных агентах, в частности, не указан факт нахождения в реестре в соцсетях.

12 февраля Минюст включил движение "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента. В министерстве пояснили, что факт соответствия движения признакам иноагента установлен в ходе внеплановой документарной проверки. Движение "За права человека" во главе с Пономаревым уже признавали НКО-иноагентом в декабре 2014 года. Однако год спустя, в декабре 2015 года, оно было исключено из реестра, поскольку Минюст после внеплановой проверки установил, что движение прекратило выполнять функции иноагента.

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Россия
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