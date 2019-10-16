Комиссар Совета Европы призвала Россию не ликвидировать движение "За права человека"

ТАСС, 16 октября. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович призвала российские власти прекратить процедуру ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева. Обращение опубликовано в среду на ее странице в Facebook.

"Я призываю власти Российской Федерации остановить процедуры по ликвидации движения "За права человека" и обеспечить безопасные и благоприятные условия для работы защитников прав человека и организаций гражданского общества", - написала Миятович.

15 октября в пресс-службе Минюста РФ сообщили о подаче иска в Верховный суд России с требованием ликвидировать движение Пономарева в связи с выявленными в ходе внеплановой проверки нарушениями. Ранее Пономарев сообщил ТАСС, что поводом для иска стало несоответствие устава новым требованиям закона. По его словам, другая претензия Минюста заключается в том, что движение нарушает требования закона об иностранных агентах, в частности, не указан факт нахождения в реестре в соцсетях.

12 февраля Минюст включил движение "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента. В министерстве пояснили, что факт соответствия движения признакам иноагента установлен в ходе внеплановой документарной проверки. Движение "За права человека" во главе с Пономаревым уже признавали НКО-иноагентом в декабре 2014 года. Однако год спустя, в декабре 2015 года, оно было исключено из реестра, поскольку Минюст после внеплановой проверки установил, что движение прекратило выполнять функции иноагента.