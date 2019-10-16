Глава ДНР заявил, что украинское государство в нынешнем виде должно быть ликвидировано

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Украинское государство в нынешнем виде должно быть ликвидировано, так как создано в результате переворота и внешнего вмешательства, а взамен ему должна появиться новая, независимая Украина. Об этом говорится в заявлении главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

"Украинская власть не собирается выполнять минские соглашения и добиваться мира. Вместо этого она юлит и изворачивается. А количество обстрелов растет. Минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности", - говорится в заявлении, которое в среду публикует Донецкое агентство новостей.

"Украинское государство должно быть ликвидировано как нелегитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года. И оно продолжает управляться извне. Необходимо заново учредить новую, по-настоящему незалежную [независимую] Украину", - продолжил он.

По мнению Пушилина, добиться этого нужно свободным решением всех ее территорий. "И признать при этом право регионов не входить в новое государство. Это будет честно. И с этой честной Украиной, которая придет на смену сегодняшней лживой власти, можно будет договориться о выполнении минского комплекса мер", - заключил Пушилин.