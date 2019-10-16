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Военная операция Турции на севере Сирии
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Эрдоган заявил, что Турция не стремится занять Манбидж

По словам президента, город необходимо передать "его истинным хозяевам"

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет стремления захватить сирийский Манбидж. Об этом он сообщил в среду журналистам в Анкаре.

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"Мы не настаиваем на присутствии наших военных в Манбидже. Мы настаиваем на том, чтобы этот город был передан его истинным хозяевам", - подчеркнул турецкий лидер.

Он также выразил предположение, что "никакого соглашения между режимом [президента Сирии Башара Асада] и коалицией "Силы демократической Сирии" не существует".

Ранее Эрдоган заявил, что не считает вход сирийской правительственной армии в город Манбидж "слишком негативным событием". По словам президента, "это в конце концов их территория".

Теги
СирияТурцияАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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