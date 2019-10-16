Spiegel: США отказались от обмена развединформацией с Турцией по миссии против ИГ

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Вашингтон отказался от обмена разведывательной информацией и передачи данных по действиям международной коалиции против запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) из-за военной операции Анкары в Сирии. Об этом сообщило в среду германское издание Spiegel-online .

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

По информации его источников, Пентагон распорядился об этом еще 9 октября. В Вашингтоне опасаются, что Анкара использует предоставляемую информацию против курдов на северо-востоке Сирии. В военных кругах ФРГ шаг США назвали "пощечиной президенту" Турции Тайипу Эрдогану. Фактически США, по мнению специалистов, неформально исключили Анкару из международной коалиции против ИГ.

Как пишет Spiegel, ВС ФРГ, которые осуществляют разведывательные полеты над территорией Сирии и Ирака, из-за недоверия к Турции больше не передают коалиции кадры, сделанные с самолетов Tornado.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.