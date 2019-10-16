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Военная операция Турции на севере Сирии
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СМИ: отряды сирийской армии вошли в Ракку

До последнего времени город находился под контролем курдов
Описание
© SANA via AP

ТАСС, 16 октября. Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка, расположенный на северо-востоке страны, который до последнего времени находился под контролем курдских военизированных формирований. Об этом в среду сообщил телеканал Al Mayadeen.

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По его данным, армейские отряды установили в Ракке несколько контрольно-пропускных пунктов.

Во вторник сирийские правительственные силы установили контроль над городом Табка и близлежащим аэродромом в провинции Ракка, а также заняли ряд мостов через Евфрат и две гидроэлектростанции. Некоторое время назад военнослужащие сирийской армии вошли на две бывшие базы американских сил в Манбидже (85 км от Алеппо), созданные два года назад для патрулирования северных районов Сирии.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. В воскресенье по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.

Теги
СирияВоенная операция Турции на севере Сирии
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