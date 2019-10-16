Эрдоган заявил, что не будет встречаться с Пенсом в Анкаре

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не намерен встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, который прибудет с рабочим визитом в турецкую столицу. Об этом он сообщил журналисту телеканала Sky News.

"Я не буду проводить встречи ни с Пенсом, ни с [госсекретарем США Майклом] Помпео. С ними будут встречаться их [турецкие коллеги]", - сказал Эрдоган, подразумевая, что с американскими лицами встретятся вице-президент Турции Фуат Октай и глава МИД Мевлют Чавушоглу.

В распространенном во вторник пресс-релизе Белого дома говорилось, что на 17 октября у Пенса запланирована двусторонняя встреча с президентом Турции, в ходе которой вице-президент "подтвердит намерение Трампа сохранять экономические санкции в отношении Турции", пока не удастся разрешить сложившуюся ситуацию. Для Пенса это будет первый визит в Турцию с тех пор, как он занял кресло вице-президента США.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Турции в связи с ее действиями в Сирии. Как следует из документа, Трамп поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции. Речь идет о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в этой стране.

На основании этого указа Минфин и Госдеп США уже объявили о введении санкций против Министерства национальной обороны и Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главы МВД Сулеймана Сойлу.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.