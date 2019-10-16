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Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

В Турции заявили, что ответят на санкции США

Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу назвал политику США "односторонней и неспособной изменить принципиальность Турции"

ТАСС, 16 октября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова ответить на любые санкции США, которые они введут в качестве реакции на операцию в Сирии. Об этом он сказал в среду во время выступления в парламенте, которое транслировал телеканал NTV.

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"В сегодняшней ситуации нашу решимость никак не нарушат никакие санкции или угрозы. Мы видим, что [президент США Дональд] Трамп из-за давления его истеблишмента делает против нас некоторые шаги. На эти санкции мы обязательно дадим соразмерный ответ, примем соответствующие меры", - отметил министр.

Он назвал политику американского руководства "односторонней и неспособной изменить принципиальность Турции".

"Когда на повестке дня обеспечение нашей национальной безопасности, все остальное - это мелочи", - добавил Чавушоглу.

Теги
СШАТурцияТрамп, ДональдЧавушоглу, МевлютВоенная операция Турции на севере Сирии
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