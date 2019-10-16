Верховная рада решила гривной наказывать депутатов за прогулы заседаний

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Верховная рада решила не компенсировать депутатам расходы на выполнение их полномочий за прогулы заседаний парламента и комитетов. Соответствующий проект закона во втором чтении поддержали в среду 265 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно закону, такая мера будет применяться, если депутат в течение календарного месяца одной очередной сессии парламента без уважительных причин не присутствует на более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более половине заседаний комитета, в состав которого он входит. В этом случае в соответствующем месяце парламентарию не будут возмещаться расходы, связанные с его деятельностью как депутата. В пояснительной записке сказано, что закон направлен на "обеспечение надлежащего выполнения депутатом обязанностей, определенных законом".

Между тем, это решение вызвало много критики среди самих депутатов. Как заявил на заседании член фракции "Батькивщина" Сергей Власенко, чтобы дисциплинировать депутатов, за прогулы следовало бы не лишать их компенсаций за депутатскую деятельность, а урезать зарплаты. Суммы, которые народные избранники получают в качестве компенсаций, не разглашаются.

Депутаты Рады, избранные на досрочных парламентских выборах в июле этого года, уже приняли закон о снятии депутатской неприкосновенности. А в сентябре парламент направил в Конституционный суд инициативу президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий депутатов за прогулы и нарушение процедуры персонального голосования.