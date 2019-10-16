Депутат ЕП назвал шуткой запрос с призывом проверить Грету Тунберг на предмет влияния РФ

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" депутат Европарламента Йорг Мойтен объяснил направленный в Еврокомиссию призыв проверить экоактивистку Грету Тунберг на предмет влияния со стороны России желанием высмеять царящую в Евросоюзе русофобию. Об этом он заявил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Конечно, я не подозреваю, что российские финансисты прячутся за движением Fridays-for-Future [движение школьных забастовок и протестов, возглавляемое Гретой Тунберг]. Я направил Еврокомиссии этот иронический запрос, чтобы подразнить истеблишмент ЕС, который отличается редкой русофобией и подозревает заговоры страшной России в любой мелочи. В реальности, Еврокомиссия явно закрывает глаза на реальных спонсоров движения FFF. Именно поэтому мы с большим любопытством ждем ответа на этот вопрос, который должен последовать в ноябре", - заявил Йорг Мойтен.

Запрос евродепутата опубликован в базе данных Европарламента и в нем, несмотря на упоминание России, содержится прямое указание на одну из организаций, реально способствовавших медийному продвижению Греты Тунберг. В своем запросе Мойтен задает Еврокомиссии вопрос: "Проверяла ли ЕК с точки зрения гибридных угроз деятельность этой компании и подобных ей лоббистских организаций? Если нет, то когда она намерена сделать это, и может ли Еврокомиссия, не имея данных расследования деятельности этой компании, исключить вероятность того, что ее не финансирует и не направляет Россия?".