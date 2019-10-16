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В Ираке создан специальный суд по расследованию дел о коррупции

Решение принято после массовых антиправительственных акций

ТАСС, 16 октября. Высший судебный совет Ирака принял в среду решение о создании специального органа в системе правосудия страны, который займется расследованием крупных дел, связанных с коррупцией государственных чиновников. Об этом сообщил новостной портал "Мавазин ньюс".

"[В Ираке] образован особый орган - Центральный уголовный суд по делам о коррупции, которой будет рассматривать самые крупные дела о мошенничестве, взятках и коррупционных схемах, в которых замешаны лица, занимающие государственные должности", - цитирует электронное издание представителя Высшего судебного совета страны.

По его словам, новая структура будет действовать в координации со специальной госкомиссией по коррупции, Апелляционным судом и Генпрокуратурой Ирака. В новую инстанцию будут передаваться дела чиновников, "работающих в любых органах власти и государственных учреждениях вне зависимости от занимаемой должности".

Это решение принято после массовых антиправительственных акций, которые две недели назад охватили многие иракские провинции. 1 октября в столице Ирака начались выступления в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции. Протестующие в Багдаде, а также южных регионах страны требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. Жертвами беспорядков в Ираке стали более ста человек, свыше шести тысяч пострадали. На этом фоне премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил о намерении провести реформы, в том числе выступил с инициативой создания высшего судебного органа с широкими полномочиями при расследовании дел о коррупции. Премьер также анонсировал перестановки в правительстве, чтобы исключить из кабмина чиновников, к которым предъявляли претензии демонстранты. В понедельник Махди заявил, что уже к концу октября список новых министров будет представлен на утверждение в иракский парламент.

Теги
ИракМахди, Адель Абдель
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