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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Иранский министр опроверг информацию о кибератаках США против Ирана

Ранее сообщалось, что американские специалисты провели эту операцию в ответ на нападение на саудовские нефтяные объекты

ТЕГЕРАН, 16 октября /ТАСС/. Иранский министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми опроверг информацию о том, что в сентябре Вашингтон осуществил кибератаки на Тегеран. Об этом в среду сообщило агентство Fars.

"Нет, им это явилось во снах", - прокомментировал Джахроми сведения об атаках.

В среду агентство Reuters со ссылкой на источники среди американских должностных лиц сообщило, что США осуществили секретную кибероперацию против Ирана в конце сентября в ответ на серию атак на саудовские нефтяные объекты.

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами БПЛА, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

Теги
СШАИранСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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