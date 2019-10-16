Пенс отправится в Анкару, несмотря на отказ Эрдогана встречаться с ним

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс отправится с рабочим визитом в турецкую столицу, несмотря на отказ президента страны Тайипа Эрдогана встречаться с ним. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на пресс-секретаря Пенса.

"Вице-президент сегодня отправляется в Турцию", - сообщила пресс-секретарь Пенса Кейти Уолдман в ответ на просьбу сообщить, не изменился ли график вице-президента в связи с заявлением президента Турции.

Ранее Эрдоган подчеркнул, что не намерен встречаться ни с вице-президентом США Майклом Пенсом, ни с госсекретарем Майклом Помпео. Вместо этого с ними встретятся вице-президент Турции Фуат Октай и глава МИД Мевлют Чавушоглу. 15 октября Белый дом сообщил, что на 17 октября у Пенса запланирована двусторонняя встреча с Эрдоганом.

14 октября Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Турции в связи с ее действиями в Сирии. Как следует из документа, Трамп поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции. Речь идет о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в этой стране. На основании этого указа Минфин и Госдеп США уже объявили о введении санкций против Министерства национальной обороны и Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главы МВД Сулеймана Сойлу.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.