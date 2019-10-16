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СМИ: Литва и Россия обменяются осужденными за шпионаж лицами

По сообщению Балтийской службы новостей, Москва получит от Вильнюса Николая Филипченко
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ВИЛЬНЮС, 16 октября. /ТАСС/. Литва и Российская Федерация договорились произвести обмен лицами, осужденными в обеих странах за шпионаж. Об этом в среду сообщила Балтийская служба новостей (БНС).

По данным ее источников, "Литва передаст России осужденного два года назад гражданина РФ Николая Филипченко, Россия - литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году". В обмен также включены осужденный в России гражданин Норвегии и один россиянин.

Согласно данным БНС, переговоры об обмене длились не менее года, а окончательное решение Вильнюсом было принято на прошлой неделе на заседании возглавляемого президентом Гитанасом Науседой Государственного совета обороны.

Гражданин России Филипченко, якобы являвшийся сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, в 2017 году был приговорен по обвинению в шпионаже к лишению свободы на 10 лет. Литовская сторона утверждала, что он пытался завербовать служащих департамента охраны руководства Литвы с целью установки специального оборудования для проведения разведывательных действий в отношении первых лиц страны. Филипченко предъявленные обвинения не признал и заявил, что никакого ущерба Литве не нанес.

Как установил российский суд, в 2009 году капитан 3 ранга запаса Евгений Матайтис, имеющий два гражданства - РФ и Литвы, - был привлечен к негласному сотрудничеству вторым департаментом оперативных служб Минобороны Литвы (военная разведка) и дал согласие за денежное вознаграждение добывать информацию о вооруженных силах РФ. Сбор и передачу за рубеж сведений военного характера он осуществлял в течение шести лет. В ходе судебного процесса Матайтис подтвердил факты своей вербовки и шпионажа и полностью признал себя виновным. Он был приговорен к 13 годам заключения.

Гражданин Литвы Тамошайтис, осужденный в России за шпионаж на 12 лет тюремного заключения, был задержан в мае 2015 года в Москве с поличным при получении от российского гражданина документов с секретной информацией. После предъявления улик он дал признательные показания.

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