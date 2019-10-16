СМИ: сирийская армия вошла в город Кобани на границе с Турцией

ТАСС, 16 октября. Подразделения сирийской армии вошли в город Кобани, расположенный в 150 км от Алеппо на севере Сирии, у турецкой границы. Об этом в среду сообщил телеканал Al Mayadeen .

Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Война как "Источник мира".

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

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По его сведениям, сирийская армия развертывает свои силы в городе и его окрестностях.

Al Mayadeen 16 октября информировал о том, что передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка (на севере Сирии) и установили там несколько КПП.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары.

13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.