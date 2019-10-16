Туск видит теоретическую возможность принять соглашение по Brexit в четверг

ВАРШАВА, 16 октября. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Дональд Туск видит теоретическую возможность принять соглашение о выходе Великобритании из ЕС в четверг. Об этом он заявил в среду в интервью польскому телеканалу ТВН24 .

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"Через 7-8 часов все станет ясно", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о сроках Brexit. "Все идет хорошо, но с Brexit и нашими британскими партнерами все возможно", - добавил Туск.

"Основные положения этого соглашения готовы. Теоретически завтра мы могли бы принять это соглашение с Великобританией и избежать хаоса, связанного с неконтролируемым выходом Великобритании", - отметил он.

По его словам, накануне вечером казалось, что все готово. "Сегодня снова появились сомнения с британской стороны", - добавил политик.

Брюссель и Лондон должны согласовать набор предложений по выходу Великобритании из ЕС к саммиту ЕС 17-18 октября в Брюсселе, чтобы избежать Brexit без соглашения 31 октября или необходимости созыва еще одного экстренного саммита глав государств ЕС в последних числах месяца.