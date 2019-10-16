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Военная операция Турции на севере Сирии

Швейцария решила облегчить режим санкций в отношении Сирии из-за действий Турции

Таким образом Берн собирается содействовать работе гуманитарных организаций, действующих в регионе

ЖЕНЕВА, 16 октября. /ТАСС/. Швейцария приняла решение об облегчении с середины ноября режима санкций в отношении Сирии в связи с осложнившейся гуманитарной ситуацией в этой стране вследствие военной операции Турции. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном в среду на сайте швейцарского правительства - Федерального совета.

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"Федеральный совет осуждает военное вмешательство Турции в Сирии, расценивая его как нарушение Устава ООН и, таким образом, международного права", - отмечает правительство, призывая "немедленно прекратить бои и путем переговоров способствовать немедленной военной деэскалации и поиску политического решения конфликта".

Выражая обеспокоенность "гуманитарными последствиями боев", Берн принял решение "адаптировать режим санкций, введенных против Сирии", указывает Федеральный совет. "Цель состоит в том, чтобы исключительным образом дать возможность гуманитарным организациям, получающим финансирование от Швейцарии, а также швейцарским дипломатическим и консульским представительствам поддерживать деловые отношения со структурами, находящимися под санкциями, если это необходимо для выполнения их мандата в Сирии", - поясняет правительство.

В Берне пояснили, что "в качестве исключения" находящимся под санкциями лицам и предприятиям будут предоставляться "экономические ресурсы", если "подобные финансовые транзакции необходимы для обеспечения гуманитарной помощью гражданского населения". Это относится к случаям, когда нет другой альтернативы для гуманитарной поддержки, говорится в сообщении правительства. Новые правила вступают в силу с 15 ноября.

Теги
СирияШвейцарияВоенная операция Турции на севере Сирии
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