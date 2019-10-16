Глава МИД Филиппин призвал бойкотировать мультфильм студии Dreamworks

ТАСС, 16 октября. Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин призвал соотечественников к бойкоту анимационного фильма "Эверест" студии Dreamworks из-за изображения карты Азии, где спорные, с точки зрения Манилы, территории в Южно-Китайском море включены в состав Китая. Об этом в среду сообщает агентство Reuters.

"С этого момента я объявляю полный бойкот продукции Dreamworks", - написал министр иностранных дел в Twitter. Он также отметил, что "прямой запрет мультипликационного фильма противоречил бы конституции Филиппин", а поэтому гражданам стоит самим отказаться от похода на него. Теодоро Локсин добавил, что "было бы лучше, если бы надзорная кинематографическая организация вырезала кадры", на которых демонстрируется карта региона.

Как отмечает Reuters, прокат анимационного фильма "Эверест" уже был отменен во Вьетнаме по той же причине. "Эверест" был создан американской компанией Dreamworks в сотрудничестве с китайской Pearl Studio.

Южно-Китайское море на протяжении многих лет остается зоной конфронтации из-за территориальных притязаний ряда азиатских государств на архипелаг Спратли, расположенные по соседству с ним Парасельские острова и окружающие их воды. В спор о принадлежности этих территорий, отсутствие решения по которому служит причиной затяжного многонационального конфликта, в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Китай, Бруней, Малайзия и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработку которых стремится начать каждый из участников этого конфликта.