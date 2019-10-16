СМИ: чешский премьер предложит Евросоюзу принять санкции против Турции

ПРАГА, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на предстоящем в конце этой недели заседании Европейского совета предложит главам государств и правительств стран Евросоюза ввести совместные ограничительные меры против Турции, цель которых - заставить Анкару прекратить военную операцию на севере Сирии. Об этом сообщило в среду Чешское радио .

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

При этом Бабиш не уверен, что Евросоюз согласится на его инициативу, информирует радиостанция. Принятие решений на заседании Европейского совета происходит на основе консенсуса. Чешский премьер прогнозирует, что на этот раз достичь его не удастся.

Парламент потребовал прекращения турецкой операции

Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента 15 октября проголосовала за принятие санкций против Турции, которые заставили бы Анкару остановить проводимую ей военную операцию "Источник мира" на севере Сирии. Нижняя палата парламента расценила турецкое вторжение в Сирию как нарушение международного права. В соответствующем постановлении, за принятие которого голосовали все 147 присутствовавших на заседании депутатов, премьер-министру Чехии Андрею Бабишу предписано добиваться от Евросоюза введения против Анкары экономико-политических мер.

Парламентарии также поддержали принятое 14 октября чешским правительством решение о присоединении республики к оружейному эмбарго против Турции.

Бабиш, в свою очередь, выступая в нижней палате парламента, назвал турецкие военные действия в Сирии "большим несчастьем, которое не должно было случиться".

14 октября министры иностранных дел 28 стран Евросоюза на плановом заседании в Люксембурге осудили военную операцию Турции в Сирии, которая, как отмечено в итоговом заявлении, "серьезно подрывает стабильность и безопасность всего региона". Между тем, главы МИД стран ЕС не решились ввести эмбарго на поставки оружия Анкаре, однако на национальном уровне это сделали уже многие страны сообщества, включая Чехию.