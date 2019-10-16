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Дело полковника Захарченко

Молдавский политик Ренато Усатый отрицает наличие связей с экс-полковником Захарченко

По его словам, он узнал, кто такой Дмитрий Захарченко, из СМИ

КИШИНЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Лидер молдавской "Нашей партии", бизнесмен Ренато Усатый заявил об отсутствии связей с экс-полковником МВД РФ Дмитрием Захарченко, которого российские следователи подозревают в причастности к выводу из страны денег через молдавские банки. Такое заявление Усатый сделал в среду в ходе видеообращения на своей странице в Facebook.

"Я никогда не видел в лицо Захарченко, никогда с ним не разговаривал по телефону. Я узнал о том, кто такой Захарченко, из молдавских СМИ", - сказал Усатый, заявив, что схема вывода денег была организована бывшим российским банкиром Германом Горбунцовым.

"В 2010 году на пресс-конференции в Молдавии я заявил, что через Универсал банк [был куплен Горбунцовым в 2008 году] отмывается $10-20 млн в сутки <…> Горбунцов организовал некий транзит через Молдову", - сказал Усатый. По его словам, причастность к выводу денег из РФ также имеет молдавский бизнесмен Вячеслав Платон и бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк.

Усатый утверждал, что располагает информацией по этому делу, и выразил готовность дать показания в Следственном комитете РФ. "Я готов дать показания о том, что за деньги Горбунцов пытался подкупить правоохранителей в Молдове и в России, и приложить доказательства", - отметил он.

По данным РБК, в интересах бывших совладельцев группы компаний "1520" (является подрядчиком РЖД) из России было выведено не менее $250 млн. Усатый, который ранее возглавлял одну из компаний - подрядчиков РЖД, подтвердил, что знаком с акционерами группы компаний "1520" Борисом Ушеровичем, Валерием Маркеловым, а также советником экс-главы РЖД Андреем Крапивиным.

Теги
РоссияМолдавияДело полковника Захарченко
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