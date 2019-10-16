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Кризис в Сирии
Обновлено 

Трамп не видит ничего плохого в российской помощи Сирии

Ранее российские военные впервые организовали патруль в Манбидже

ТАСС, 16 октября. Президент США Дональд Трамп заявил в среду журналистам, что не видит ничего плохого в том, что Сирия может получать какую-либо помощь от России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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"Сирия может получать какую-то помощь от России, и это нормально", - сказал американский лидер.

В среду российские военные полицейские на бронеавтомобилях "Тигр" впервые организовали патруль в городе Манбидж в восточной части провинции Алеппо. Впоследствии газета Al Watan сообщила, что военнослужащие сирийской армии заняли две бывшие базы американских сил в Манбидже, созданные два года назад для патрулирования северных районов Сирии.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.

Теги
СШАСирияКризис в СирииТрамп, Дональд
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