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В США заявили о готовности вести переговоры с Ираном без предварительных условий

По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, никто не должен сомневаться в стремлении Вашингтона к миру

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Ираном и встречаться с представителями иранских властей без предварительных условий.

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Это подтвердил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Президент [США Дональд] Трамп и госсекретарь [Майкл] Помпео очень четко выразили готовность США вести переговоры с Ираном, и мы готовы встречаться с иранцами без предварительных условий. Никто не должен сомневаться в нашем стремлении к миру или в нашей готовности нормализовать отношения, если мы достигнем всеобъемлющего соглашения", - отметил дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

Сокращение иранской экономики

Дипломат также добавил, что Соединенные Штаты ожидают сокращения экономики Ирана на 14% в 2019 году, что приведет к серьезному кризису в стране. 

"Сейчас из-за наших санкций Иран не сможет далее в полной мере финансировать свой тощий бюджет на 2019 год. Экономика Ирана в прошлом году сократилась примерно на 5%, а в этом году сократится более чем на 10%. По нашим оценкам, она может сократиться на целых 14%, что введет Иран в глубокую депрессию", - считает Хук.

"Иран сейчас использует нетрадиционные источники [финансирования], например приватизацию государственных активов и использование своего суверенного фонда, - для покрытия дефицита. Иран вынужден выбирать между печатанием большего количества денег и отсрочкой в деле выделения средств на развитие инфраструктуры, выплату зарплат и пособий", - считает спецпредставитель.

Хук также подчеркнул, что США продолжат оказывать давление на Иран с целью ограничить его доступ к источникам доходов для "дестабилизации Ближнего Востока". "Заглядывая вперед, мы продолжим оказывать давление на Иран с целью ограничить его доступ к доходам, необходимым ему для дестабилизации положения на Ближнем Востоке", - сказал дипломат.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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