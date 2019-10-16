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В Каталонии полиция применила силу против студентов, намеревавшихся заблокировать дорогу

Некоторые манифестанты бросали в стражей порядка разные предметы, передает агентство EFE

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в среду использовали дубинки против студентов, которые хотели перекрыть одну из трасс в каталонской провинции Барселона. Об этом сообщило агентство EFE.

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По его информации, региональные стражи порядка (Моссос д'Эсквадра) помешали студентам из Автономного университета Барселоны соорудить баррикады на дороге. В митинге участвовало около 200 человек. Некоторые манифестанты бросали в полицейских разные предметы.

В среду в Каталонии начались шествия из разных городов региона по направлению к Барселоне. Как ожидается, участники маршей достигнут столицы автономии в пятницу, когда запланирована всеобщая забастовка. Таким образом, сторонники независимости хотят "заблокировать" Каталонию, перекрывая дороги.

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ИспанияРеферендум о независимости КаталонииПровозглашение независимости КаталонииПриговор организаторам референдума в Каталонии
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