В Каталонии полиция применила силу против студентов, намеревавшихся заблокировать дорогу

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в среду использовали дубинки против студентов, которые хотели перекрыть одну из трасс в каталонской провинции Барселона. Об этом сообщило агентство EFE .

По его информации, региональные стражи порядка (Моссос д'Эсквадра) помешали студентам из Автономного университета Барселоны соорудить баррикады на дороге. В митинге участвовало около 200 человек. Некоторые манифестанты бросали в полицейских разные предметы.

В среду в Каталонии начались шествия из разных городов региона по направлению к Барселоне. Как ожидается, участники маршей достигнут столицы автономии в пятницу, когда запланирована всеобщая забастовка. Таким образом, сторонники независимости хотят "заблокировать" Каталонию, перекрывая дороги.