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Предварительные итоги выборов в Афганистане будут объявлены с опозданием

Отсрочка, по данным агентства Pajhwok, связана с "некоторыми техническими проблемами"

ТАСС, 16 октября. Независимая избирательная комиссия (НИК) Афганистана заявила, что предварительные результаты прошедших в Афганистане президентских выборов будут объявлены на неделю позже ранее запланированного срока. Об этом в среду сообщило агентство Pajhwok.

По его сведениям, отсрочка связана с "некоторыми техническими проблемами".

28 сентября в Афганистане прошли президентские выборы. По данным НИК, к избирательным урнам пришли почти 2,6 млн афганцев, имевших право голоса. В голосовании могли принять участие 9,7 млн зарегистрированных избирателей.

Выборы проходили в условиях постоянных угроз со стороны радикалов. В день голосования боевики совершили более 100 нападений, в результате которых погибли не менее 30 человек, более 120 получили ранения.

Предварительные результаты выборов должны были быть объявлены 19 октября, окончательные ожидаются не ранее 7 ноября. В случае необходимости второй тур может состояться 23 ноября 2019 года.

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