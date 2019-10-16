Замглавы миссии ООН на Украине призвал Раду закрыть сайт "Миротворец"

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро призвал депутатов Верховной рады принять меры для закрытия сайта "Миротворец", публикующего адреса людей, деятельность которых создатели сайта считают вредной для Украины.

"Я снова и снова напоминаю вам один очень известный момент - это сайт "Миротворец", - заявил представитель ООН в среду, выступая на заседании комитета Верховной рады по свободе слова, сообщает издание "Украинские новости". "Как вы знаете, сайт публикует личные данные людей, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Люди, чьи данные размещаются на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных несет опасность для таких лиц", - сказал он.

Бенджамин Моро напомнил, что человек, находившийся под судом на Украине по обвинениям, связанным с конфликтом в Донбассе, был убит на лестничной площадке своего дома в Мариуполе после того, как его личные данные были опубликованы на "Миротворце". "К сожалению, контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что создает для них опасность", - подчеркнул дипломат. Моро призвал депутатов инициировать закрытие сайта "Миротворец", сообщают "Украинские новости".

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами подверг критике деятельность сайта "Мировторец", однако заявил, что он не может закрыть его, потому что считает неправильным вмешательство в работу сайтов и СМИ.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Он ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну.

После убийства журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, незадолго до преступлений были опубликованы на данном ресурсе, против сотрудников сайта было возбуждено уголовное дело. В связи с требованиями ЕС проект был на некоторое время закрыт. Но вскоре "Миротворец" возобновил работу, невзирая на многочисленные протесты. Инициатором создания сайта "Миротворец" СМИ называют бывшего депутата Рады Антона Геращенко, который сейчас занимает пост заместителя министра внутренних дел Украины.