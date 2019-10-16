Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Ирака заявил о проведении национального форума по изменению конституции

Вопрос о кардинальных реформах в стране встал после массовых антиправительственных акций

ТАСС, 16 октября. Президент Ирака Бархам Салех заявил о намерении провести общенациональный форум по пересмотру конституции страны. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

"Иракские власти будут курировать общенациональную конференцию по вопросам пересмотра конституции страны и возможных изменений ее основных положений", - сказал президент на встрече с представителями иракских племен.

Вопрос о кардинальных реформах в стране встал после массовых антиправительственных акций, которые две недели назад охватили многие иракские провинции. 1 октября в столице Ирака начались выступления в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции. Протестующие в Багдаде, а также южных регионах страны требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. Жертвами беспорядков в Ираке стали более 100 человек, свыше 6 тыс. пострадали. На этом фоне премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил о намерении провести реформы, в том числе выступил с инициативой создания высшего судебного органа с широкими полномочиями при расследовании дел о коррупции. Премьер также анонсировал перестановки в правительстве, чтобы исключить из кабинета чиновников, к которым предъявляли претензии демонстранты. В понедельник Махди заявил, что уже к концу октября список новых министров будет представлен на утверждение в парламент.

Теги
ИракСалех, БархамМахди, Адель Абдель
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Трамп не видит ничего плохого в российской помощи Сирии
Ранее российские военные впервые организовали патруль в Манбидже
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС