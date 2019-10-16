Президент Ирака заявил о проведении национального форума по изменению конституции

ТАСС, 16 октября. Президент Ирака Бархам Салех заявил о намерении провести общенациональный форум по пересмотру конституции страны. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

"Иракские власти будут курировать общенациональную конференцию по вопросам пересмотра конституции страны и возможных изменений ее основных положений", - сказал президент на встрече с представителями иракских племен.

Вопрос о кардинальных реформах в стране встал после массовых антиправительственных акций, которые две недели назад охватили многие иракские провинции. 1 октября в столице Ирака начались выступления в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции. Протестующие в Багдаде, а также южных регионах страны требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. Жертвами беспорядков в Ираке стали более 100 человек, свыше 6 тыс. пострадали. На этом фоне премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил о намерении провести реформы, в том числе выступил с инициативой создания высшего судебного органа с широкими полномочиями при расследовании дел о коррупции. Премьер также анонсировал перестановки в правительстве, чтобы исключить из кабинета чиновников, к которым предъявляли претензии демонстранты. В понедельник Махди заявил, что уже к концу октября список новых министров будет представлен на утверждение в парламент.