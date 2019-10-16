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Кризис на Украине

В Раде предложили создать комиссию по восстановлению территориальной целостности Украины

Соответствующее постановление инициировали представители фракции "Голос"

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады предложили создать временную специальную комиссию (ВСК) по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины. Соответствующее постановление, инициированное представителями фракции "Голос", зарегистрировано в секретариате парламента в среду, о чем сообщается на официальном сайте Рады.

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Согласно документу, задача ВСК - "определение принципов и установление очередности этапов, которые должны соблюдать должностные лица и государственные органы Украины, направленных на восстановление территориальной целостности и обеспечения суверенитета" страны.

При этом главная цель новой комиссии, как сказано в проекте постановления, - "обеспечение противодействия возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Украины".

По предложению депутатов, комиссию создадут на год, ее отчеты будут заслушивать на сессии Рады каждые три месяца.

Возглавить ВСК предложено председателю фракции "Голос" Сергею Рахманину, а его заместителем может стать Александр Корниенко из фракции "Слуга народа". Всего в состав комиссии предлагается включить 12 членов парламента из всех фракций.

По мнению Рахманина, работа ВСК "будет сложной", но, считает он, депутаты "смогут найти точки соприкосновения" и положительно повлиять на миротворческий процесс в Донбассе.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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