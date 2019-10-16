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Власти Каталонии сообщили о "группах провокаторов"

Их выявили в ходе протестов в регионе, пояснили представители местного правительства

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Группы провокаторов были выявлены в ходе акций протеста в Каталонии, которые начались после вынесения вердикта лидерам сепаратистского движения. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции советник по внутренним делам при правительстве региона Микель Буч.

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Он заявил о необходимости гарантировать "фундаментальное право на проведение манифестаций". "Миллионы участников демонстраций были на улицах и без инцидентов, - сказал Буч. - Нельзя позволить, чтобы нежелательные инциденты наносили ущерб тысячам человек, которые [мирно] участвуют в манифестациях". "Было выявлено присутствие групп провокаторов по окончании мирных демонстраций", - уточнил политик.

"Нельзя прорывать полицейские оцепления, нельзя жечь контейнеры, - добавил он. - Это акты насилия, которые не являются методами нашего народа". "Мы никому не позволим испортить имидж мирных демонстраций, - подчеркнул Буч. - Нужно изолировать эти агрессивные группы".

Теги
ИспанияРеферендум о независимости КаталонииПровозглашение независимости КаталонииПриговор организаторам референдума в Каталонии
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