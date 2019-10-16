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Военная операция Турции на севере Сирии

МИД Турции: Россия проявляет добрую волю в призыве к налаживанию диалога Анкары и Дамаска

Глава ведомства Мевлют Чавушоглу указал на главный посыл в этом вопросе

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу расценил заявление российского коллеги Сергея Лаврова о готовности Москвы внести вклад в сотрудничество между Турцией и Сирией как жест доброй воли российской стороны. Об этом сообщает в среду Анатолийское агентство.

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"Россия говорит это с добрыми намерениями. Она может заявлять о готовности к взаимодействию с действующим режимом [президента Сирии Башара Асада] в Сирии. Она может с доброй волей выступать за распространение контроля над районами Сирии, как это было с Манбиджем. Подобный подход Москва демонстрирует не в первый раз. Накануне президент России пригласил Тайипа Эрдогана для обсуждения всех этих вопросов", - подчеркнул он.

По словам Чавушоглу, "главный посыл в этом вопросе - это признание законной обеспокоенности Турции в области обеспечения собственной национальной безопасности".

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит способствовать налаживанию диалога по нормализации обстановки на границе между турецким и сирийским руководством.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп ТайипЧавушоглу, МевлютВоенная операция Турции на севере Сирии
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