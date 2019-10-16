В Анкаре рассказали о намеченных на четверг переговорах РФ и Турции по Сирии

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Ряд официальных лиц Турции и России проведут в четверг переговоры, темой которых будет турецкая операция "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Мы обсуждаем с Россией тему Сирии уже очень продолжительное время, начиная с Астанинского процесса. Российская сторона понимает нашу чувствительность в этом вопросе. Завтра у нас с Россией будет серия переговоров", - сказал он.

Комментируя ожидающийся визит президента Тайипа Эрдогана в Россию, Калын отметил, что дата встречи определена, но назвать ее журналистам он не может.

15 октября президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с Эрдоганом операцию в Сирии и пригласил посетить в ближайшие дни Россию. Президент Турции приглашение принял. Как позднее уточнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, этот визит может состояться в октябре.