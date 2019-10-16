Трамп считает, что Россия может разобраться с ИГ

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия способна разобраться с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС). Об этом американский лидер заявил в среду журналистам перед встречей с президентом Италии Серджо Маттареллой в Белом доме.

По словам президента, ситуация на турецко-сирийской границе "стратегически прекрасна для США, солдаты полностью в сохранности". "Каждая сторона ненавидит ИГ. Сирия и Россия больше, чем мы, - сказал Трамп. - Россия может с ними разобраться, и ей следует разобраться".

Как ранее сообщал Трамп, в "небольшом секторе", где Турция начала операцию, находились 50 американских военнослужащих, они были выведены оттуда. В воскресенье американский министр обороны Марк Эспер заявил, что США начинают вывод приблизительно тысячи своих военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции, которая, вероятно, намерена расширить его еще дальше на юг и запад.