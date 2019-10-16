Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп считает, что Россия может разобраться с ИГ

По словам американского лидера, ситуация на турецко-сирийской границе "стратегически прекрасна для США"

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия способна разобраться с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС). Об этом американский лидер заявил в среду журналистам перед встречей с президентом Италии Серджо Маттареллой в Белом доме.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

По словам президента, ситуация на турецко-сирийской границе "стратегически прекрасна для США, солдаты полностью в сохранности". "Каждая сторона ненавидит ИГ. Сирия и Россия больше, чем мы, - сказал Трамп. - Россия может с ними разобраться, и ей следует разобраться".

Как ранее сообщал Трамп, в "небольшом секторе", где Турция начала операцию, находились 50 американских военнослужащих, они были выведены оттуда. В воскресенье американский министр обороны Марк Эспер заявил, что США начинают вывод приблизительно тысячи своих военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции, которая, вероятно, намерена расширить его еще дальше на юг и запад.

Теги
СШАСирияИталияРоссияКризис в СирииМаттарелла, СерджоТрамп, ДональдЭспер, МаркВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Турция не будет менять статус Инджирлика в ответ на санкции США
Как заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, такие меры пока не рассматриваются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС