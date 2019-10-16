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Франция и Германия подписали соглашение о контроле над экспортом вооружений

В заявлении Парижа и Берлина этот документ назвали "условием успеха совместных проектов"

ТУЛУЗА, 16 октября. /ТАСС/. Франция и Германия заключили двустороннее соглашение о контроле над экспортом вооружений. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном администрацией французского лидера по итогам межправительственного совещания двух стран в Тулузе в среду.

"Франция и Германия подписали юридически обязывающее соглашение о контроле над экспортом вооружений для совместных проектов, а также сняли серьезное препятствие для дальнейшего совместного проектирования танка и боевого самолета будущего, - отмечается в выдержке из заявления. - Соглашение об экспорте вооружений укрепляет взаимное доверие между Францией и Германией и является условием успеха совместных проектов".

В Елисейском дворце уточнили, что в первую очередь речь идет о выработке совместного подхода к экспорту упомянутых вооружений нового поколения. Окончательное утверждение последних этапов соглашения должно произойти "в ближайшее время".

Совместные разработки Франции и ФРГ

Высшее руководство Франции и Германии объявило о намерении начать разработку нового проекта самолета в середине 2017 года. В начале 2018 года страны официально дали старт проекту "Воздушной боевой системы будущего" (SCAF/NGWS/FCAS). Технические характеристики создаваемой техники не раскрываются. Согласно протоколу о намерениях, подписанному военными ведомствами двух стран, самолет определяется как "способный отвечать всем требованиям по выполнению задач категорий "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Самолет должен быть оснащен технологиями малозаметности, иметь возможность взлета с авианосца, и интеграции в армейские системы стран ЕС и НАТО.

Бронемашина, разрабатываемая в рамках проекта "Основной наземной боевой системы" (MGCS), должна заменить к 2035 году состоящие на вооружении двух стран танки Leclerc и Leopard 2. В 2018 году немецкая Krauss-Maffei Wegmann и французская компания Nexter, участвующие в работе над MGCS, представили EMBT ("Европейский основной боевой танк"). Он был создан на основе совмещения французского основного боевого танка Leclerc и немецкого Leopard 2, позаимствовав башню с автоматом заряжания от первого и шасси от второго.

Согласно информации французского интернет-ресурса Forces operations blog, новый танк в рамках проекта MGCS может быть оснащен 130-мм орудием производства немецкой Rheinmetall, которая еще летом грозилась отказаться от работы над проектом из-за недостаточной доли участия в нем. В то же время в 2018 году французские СМИ неоднократно сообщали, что на вооружение боевой машины будущего может встать 140-мм орудие, разработанное французской французской Nexter. На данный момент в странах НАТО используется стандартный калибр боеприпасов в 120 мм.

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